В Калуге благоустройство склона музея космонавтики завершилось на 89%

В Калуге, несмотря на начавшуюся зиму и выпавший снег, продолжается благоустройства склона музея космонавтики. На данный момент работы выполнены на 89%, сообщили в четверг, 2 декабря, в городской управе.

Сейчас подрядчик обустраивает пешеходные дорожки.

- Сейчас на объекте ведутся работы, не зависящие от погодных условий: устройство бортового камня, засыпка песчано-гранитной смесью на пешеходных дорожках, - заявил 2 декабря городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Склон музея космонавтики обрастает пешеходными дорожками. Задача №1 – сделать их удобными и безопасными.

По информации горуправы, сейчас завершаются установка георешетки на склоне с обратной засыпкой растительным грунтом и устройство кабеля освещения и закладных деталей опор освещения.

Заменен асфальт на участке от лестницы до старого пирса.

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