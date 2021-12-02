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В Калуге благоустройство склона музея космонавтики завершилось на 89%

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.12.2021 16:06 5 607
В Калуге благоустройство склона музея космонавтики завершилось на 89%

В Калуге, несмотря на начавшуюся зиму и выпавший снег, продолжается благоустройства склона музея космонавтики. На данный момент работы выполнены на 89%, сообщили в четверг, 2 декабря, в городской управе.
Сейчас подрядчик обустраивает пешеходные дорожки.

- Сейчас на объекте ведутся работы, не зависящие от погодных условий: устройство бортового камня, засыпка песчано-гранитной смесью на пешеходных дорожках, - заявил 2 декабря городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Склон музея космонавтики обрастает пешеходными дорожками. Задача №1 – сделать их удобными и безопасными.

По информации горуправы, сейчас завершаются установка георешетки на склоне с обратной засыпкой растительным грунтом и устройство кабеля освещения и закладных деталей опор освещения.

Заменен асфальт на участке от лестницы до старого пирса.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.12.2021 16:06 5 607
Тэги: благоустройство
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