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Жителям Калуги предложили украсить троллейбусы к Новому году

Дмитрий Ивьев , Фото: Вадим Витьков.
Опубликовано: 29.11.2021 15:12 7 619
Жителям Калуги предложили украсить троллейбусы к Новому году

Жителям Калуги предложили к Новому году поучаствовать в украшении троллейбусом. О старте акции в понедельник, 29 ноября, сообщил директор «Управления Калужского троллейбуса» Вадим ВИТЬКОВ.

- Есть небольшое предложение: детям, родителям, творческим коллективам, молодежным и детским кружкам, школам и любым образовательным учреждениям, в общем всем, кому не лень, сообщаю следующее, - написал он в Facebook. - Наши водители тоже занимаются украшением своих машин, и мы поощряем такие формы самовыражения, если, конечно, речь не идет об откровенной вульгарности и дурновкусии. Но затем мы и муниципальное предприятие, транспорт у нас общественный, муниципальный, а значит наш с вами, всех горожан. Значит и доступ к самовыражению должен предоставляться общественности.

По его словам, УКТ готово дать на новогоднее растерзание, в хорошем смысле этого слова, несколько троллейбусов.

- Любое творческое объединение людей, еще лучше юных людей - школа, класс, кружок, секция, может выбрать себе троллейбус для авторского украшения его интерьера в соответствии со своим представлением о празднике, - пояснил Витьков. - Это могут быть любые украшения: мишура, снежинки, детские рисунки, гирлянды, лишь бы это создавало праздничное настроение у пассажиров и вызывало улыбку.

Транспортники готовы помочь с материалами. А также собираются вручить подарки за лучшее украшение.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Вадим Витьков.
Опубликовано: 29.11.2021 15:12 7 619
Тэги: праздник новый год вадим витьков
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