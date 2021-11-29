Горуправа Калуги ищет собственников деревянных сараев на улице Врубовой

В понедельник, 29 ноября, городская управа Калуги объявила о поисках владельцев деревянных сараев. Они расположены у дома №33/26 на улице Врубовой.

Собственников просят предоставить документы в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений по адресу: ул. Московская, 188 (каб.310), 71-36-28.

Строения собираются снести.

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