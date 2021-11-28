В Калуге монтаж вывески «Храните деньги в сберегательной кассе» перенесли на конец декабря

В Калуге вновь сдвинулись сроки установки исторической вывески «Храните деньги в сберегательной кассе» на крышу дома №59 на улице Ленина. В субботу, 27 ноября, главный архитектор города Алексей КОМОВ пообещал, что она должна вернутся на место к Новому году. Хотя недавно речь шла о конце ноября.

- Осталось главное и кропотливое: финальная сборка неона на буквах, - подчеркнул Комов.

По словам главного архитектора, много времени занял подбор неона и разработка схемы его монтажа.



Он также напомнил, что про вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе» можно почитать на стендах внутри установленных недавно деревянных Московских ворот.

- Make Kaluga great again! – заявил также Комов.

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