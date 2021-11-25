Горуправа Калуги ищет владельцев металлического забора на улице Академической

В четверг, 25 ноября, городская управа Калуги объявила о поисках владельца металлического забора у дома №2 на улице Академической.

Собственника просят предоставить документы на ограждение в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений по адресу: ул. Московская, 188 (кабинет 310), тел: 71-36-28.

Если владелец не отзовется, забор будут сносить. Соответствующая процедура прописана в постановлении №371-п, которое в октябре нынешнего года подписал городской голова Дмитрий Денисов.

Ранее на забор, который поставили перед переходом, жаловались в соцсетях.

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