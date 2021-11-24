В Калуге демонтировали часть рекламных вывесок на улице Кирова

В Калуге со здания «Детского мира» и «Дома художника» на улице Кирова демонтировали часть рекламных вывесок. В среду, 24 ноября, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Предприниматели города меняют разношёрстные рекламные вывески на новые – понятные, сдержанные по цвету и оформленные в едином стиле, - пояснил он. - Все они прорабатываются с учетом индивидуального подхода к каждому объекту.

По его словам, одна организация может размещать только одну информационную конструкцию.

- Сейчас собственники разрабатывают дизайн-проекты, которые пройдут процедуры согласования, в том числе с главным архитектором города, и должны будут соответствовать эстетическому восприятию архитектурного облика зданий, - заявил Денисов.

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