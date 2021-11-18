В Калуге установили деревянные Московские ворота на улице Ленина

В среду, 17 ноября, в Калуге завершилось строительство второго обелиска на пересечении улиц Ленина и Баррикад. Рабочие убрали леса. Также у Дворца спорта установили лавочки и деревянные Московские ворота. Фото опубликовала Ольга Серова.

Внутри ворот также можно посидеть, там есть места для желающих отдохнуть.

На них размещен герб Калуги и табличка с надписью: «650 лет Калуге».

Ранее мы рассказывали, что контракт с подрядчиком на 4,7 миллиона рублей городские власти подписали в сентябре.

Каменные Московские ворота в районе этого перекрестка были установлены в Калуге в 1775 году к приезду в город императрицы Екатерины II. Они представляли собой не просто арку, а небольшой архитектурный комплекс, частью которого были две кордегардии и два обелиска. Возле одного из которых, снесенного вместе с воротами в 1935 году, в XIX веке была построена часовня в честь посещения Калуги Александром II.

Новый обелиск перед Дворцом спорта.

Теперь их два.

Деревянные Московские ворота.

Внутри можно посидеть, но навеса нет.

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