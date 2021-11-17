В Калуге отменен аукцион по поиску подрядчика для благоустройства набережной Оки

Как мы уже рассказывали, в октябре министерство конкурентной политики Калужской области объявило открытый конкурс по поиску подрядчика для благоустройства набережной на левом берегу Оки в Калуге. Начальная стоимость контракта – 113 миллионов рублей. Однако на днях аукцион был отменен, сообщается на сайте госзакупок. Причины в среду, 17 ноября, нам сообщил главный архитектор города Алексей КОМОВ.

- Потребовалось внесение чисто технического изменения в документацию, - рассказал он. - Аукцион по подрядчику будет перезагружен в ближайшее время.

Напомним, сама набережная должна быть построена до 1 августа 2022 года.

Благоустроить планируется участок от Гагаринского моста до понтонного моста на Воробьевской переправе.

Набережная будет разделена на три части: верхний променад, нижний променад и пляжную зону.

На улице Набережной предполагается организовать новые пешеходные переходы, а также парковку вдоль дороги. Еще одна парковка появится на пустыре напротив парка культуры и отдыха.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!