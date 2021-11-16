В Калуге понтонный мост через Оку разведут в конце ноября

В Калуге к концу ноября будет разведен понтонный мост через Оку на Воробьевской переправе. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили в управлении городского хозяйства.

- С датой начала работ определяемся, решение будем принимать, ориентируясь на погодные условия, - пояснили в администрации. - С наступлением первых заморозков, способствующих образованию льда на поверхности реки Оки, приступим к работам по разведению понтонного моста. Работы будут производиться силами МБУ «СМЭУ» МБУ СМЭУ с привлечением наемного катера.

Вернут мост на место весной 2022 года после весеннего ледохода, когда река полностью очистится ото льда.

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