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В Калуге завершилось строительство второго обелиска Московских ворот на улице Ленина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.11.2021 16:05 0 318
В Калуге завершилось строительство второго обелиска Московских ворот на улице Ленина

В Калуге на тротуаре перед Дворцом спорта на перекрестке улиц Ленина и Баррикад завершилось строительство второго обелиска Московских ворот.

Рабочие выложили его из блоков, оштукатурили и покрасили в такие же цвета, как и у первого обелиска возле филармонии.

Как мы уже рассказывали, у Дворца спорта установят не только обелиск, но и деревянные Московские ворота, а также лавочки.

Контракт с подрядчиком на 4,7 миллиона рублей был подписан в сентябре. Согласно этому документу, работы должны быть завершены до 30 декабря 2021 года.

Каменные Московские ворота в районе этого перекрестка были установлены в Калуге в 1775 году к приезду в город императрицы Екатерины II. Они представляли собой не просто арку, а небольшой архитектурный комплекс, частью которого были две кордегардии и два обелиска. Возле одного из которых, снесенного вместе с воротами в 1935 году, в XIX веке была построена часовня в честь посещения Калуги Александром II.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.11.2021 16:05 0 318
Тэги: благоустройство
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