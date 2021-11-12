Власти Калуги отчитались об очистке города от визуального шума

В пятницу, 12 ноября, городской голова Калуги Дмитрий Денисов в своем телеграм-канале отчитался об очистке областного центра от визуального шума.

Он рассказал, что после проверки управления экономики на улице Глаголева предприниматели демонтировали часть вывесок

- Аккуратные вывески преображают город и избавляют его от визуального шума, - заявил Денисов. - Призываю владельцев бизнеса быть ответственнее. Детали действительно важны.

Уважаемые читатели, а как вы оцениваете подобные изменения? Расскажите в комментариях.

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