В Калуге оштрафуют владельцев шести гаражей

В четверг, 11 ноября, в Калуге административная комиссия проверила территорию у гаражей на улице Ленина. О результатах в пятницу сообщили в городской управе.

- Выявлено шесть нарушений, связанные с ненадлежащим состоянием территории вокруг объектов благоустройства, - пояснили в административном комитете управления по работе с населением на территориях.

Владельцам строений грозит штраф до 5000 рублей.

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