В Калуге оштрафуют владельцев шести гаражей
В четверг, 11 ноября, в Калуге административная комиссия проверила территорию у гаражей на улице Ленина. О результатах в пятницу сообщили в городской управе.
- Выявлено шесть нарушений, связанные с ненадлежащим состоянием территории вокруг объектов благоустройства, - пояснили в административном комитете управления по работе с населением на территориях.
Владельцам строений грозит штраф до 5000 рублей.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!