В Калуге установили новое ограждение на двух перекрестках

В Калуге установили ограждение вдоль улиц на двух перекрестках – Телевизионная-Социалистическая и Телевизионная-Карла Либкнехта. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в управлении городского хозяйства.

- В целях повышения безопасности дорожного движения продолжаем осуществлять установку ограничивающих пешеходных ограждений, - заявили в горхозяйстве. - В соответствии с требованиями ГОСТа устанавливаются подобные ограждения на регулируемых наземных пешеходных переходах, а также вблизи детских образовательных учреждений и в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешехода.

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