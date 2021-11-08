В Калуге установили новые фонари в сквере на улице Ленина

В Калуге установили новые фонари в сквере возле городской управы на улице Ленина. В понедельник, 8 ноября, об этом сообщили в МБУ «Калугаблагоустройство».

- Закончили монтаж фонарей вместо старых светильников, которые были уничтожены вандалами, - пояснили в учреждении.

Ранее мы сообщали, что калужане жаловались на торчащие в сквере провода.

Новые фонари на Ленина, 93.

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