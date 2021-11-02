Главная Новости Благоустройство
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

Известный блогер Илья Варламов начал собирать деньги на восстановление советской вывески в Калуге

Дмитрий Ивьев , Фото: фонд «Внимание».
Опубликовано: 02.11.2021 14:47 13 1768
Известный блогер Илья Варламов начал собирать деньги на восстановление советской вывески в Калуге

Во вторник, 2 ноября, благотворительный фонд сохранения исторического наследия в России «Внимание» начал сбор денег на восстановление двух советских вывесок «Одежда» на доме №56 по улице Ленина в Калуге.

- Магазин одежды в этом доме открылся в 1978 году и работает до сих пор. С самого открытия магазина на двух торцах дома были установлены неоновые вывески «Одежда». Они не светятся уже много лет, - рассказали нам в фонде.

На восстановление вывесок нужно 404 тысячи рублей. По состоянию на 14:45 2 ноября собрано 100 рублей.

- Мы демонтируем и отреставрируем металлические буквы, сделаем новые неоновые лампы и проводку, и вернем вывески на место, - заявили в фонде.

Нынешнее состояние вывески.

Главный архитектор Калуги Алексей Комов рассказал нам, что с ним проект восстановления согласован.

Отметим, что одним из организаторов фонда «Внимание» является популярный блогер Илья Варламов.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев , Фото: фонд «Внимание».
Опубликовано: 02.11.2021 14:47 13 1768
Тэги: благоустройство илья варламов алексей комов
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 13 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Обнинская ГТУ ТЭЦ-1 получила Паспорт готовности к прохождению сезона максимальных нагрузок
Фильмы про зомби и апокалипсис: как калужане снижают уровень стресса
ООО «УК МЖД города Калуги» - один из самых проблемных должников Калужской сбытовой компании
Сотрудники Сбера провели экологическую акцию «Аллея знаний» в Калуге
Показания счетчика загородного дома необходимо передавать даже зимой
ВТБ в Калужской области определил график обслуживания розничных клиентов в нерабочие дни
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как найти специалиста для представительства интересов компании в арбитражном суде?
Квартирный переезд: доверьте хлопоты специалистам
Что нужно знать об имплантации зубов

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru