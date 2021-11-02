Известный блогер Илья Варламов начал собирать деньги на восстановление советской вывески в Калуге

Во вторник, 2 ноября, благотворительный фонд сохранения исторического наследия в России «Внимание» начал сбор денег на восстановление двух советских вывесок «Одежда» на доме №56 по улице Ленина в Калуге.

- Магазин одежды в этом доме открылся в 1978 году и работает до сих пор. С самого открытия магазина на двух торцах дома были установлены неоновые вывески «Одежда». Они не светятся уже много лет, - рассказали нам в фонде.

На восстановление вывесок нужно 404 тысячи рублей. По состоянию на 14:45 2 ноября собрано 100 рублей.

- Мы демонтируем и отреставрируем металлические буквы, сделаем новые неоновые лампы и проводку, и вернем вывески на место, - заявили в фонде.

Нынешнее состояние вывески.

Главный архитектор Калуги Алексей Комов рассказал нам, что с ним проект восстановления согласован.

Отметим, что одним из организаторов фонда «Внимание» является популярный блогер Илья Варламов.

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