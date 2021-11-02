Горпурава Калуги ищет владельца гаража на улице Кирова

Городская управа Калуги во вторник, 2 ноября, сообщила о поисках владельца металлического гаража, расположенного у дома №25 на улице Кирова.

Собственника просят предоставить документы на это строение по адресу: ул. Московская, д. 188 (каб. 310), тел: 71-36-28.

Строение собираются снести.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!