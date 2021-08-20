В Калуге понтонный мост перекрыли из-за покраски

В пятницу, 20 августа, в Калуге перекрыли движение пешеходов по понтонному мосту через Оку в районе Воробьевской переправы. Об этом сообщает управление городского хозяйства.

- Сегодня с 10:00 будет ограничено движение по понтонному мосту в связи с проведением работ по его покраске, - говорится в сообщении горхозяйства. - Благодарим за понимание и приносим извинения за временные неудобства.

Работы планируется завершить 25 августа.