В Мосальске преображают исторический центр города
В городе продолжается реализация проекта «Сердце Мосальска. Возрождение жизни в исторической части города». Эта инициатива выиграла Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году, рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Появились торговые павильоны, детская и спортивная площадки, установлены песочницы. Специалисты закончили укладывать тротуарную плитку и асфальт, а также обустроили освещение.
Впереди — новые этапы работ: предстоит установить входные ворота и ограждение, а ещё разместить беседки, скамейки и урны.
По словам главы Минстроя, после окончания всех работ в исторической части Мосальска появится современное общественное пространство — там будет удобно отдыхать, заниматься спортом и встречаться с друзьями. Место станет привлекательным и для гостей города.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!