В городе продолжается реализация проекта «Сердце Мосальска. Возрождение жизни в исторической части города». Эта инициатива выиграла Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году, рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Появились торговые павильоны, детская и спортивная площадки, установлены песочницы. Специалисты закончили укладывать тротуарную плитку и асфальт, а также обустроили освещение.

Впереди — новые этапы работ: предстоит установить входные ворота и ограждение, а ещё разместить беседки, скамейки и урны.

По словам главы Минстроя, после окончания всех работ в исторической части Мосальска появится современное общественное пространство — там будет удобно отдыхать, заниматься спортом и встречаться с друзьями. Место станет привлекательным и для гостей города.