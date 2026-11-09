В Кировском округе появился новый сквер для детей

На улице Фаянсовой открылся сквер «Детская деревня» — именно о таком пространстве не раз просили жители района, рассказал глава администрации Кировского округа Игорь Феденков.

Сквер находится напротив Центра досуга «Гармония»: так он остаётся удобным и доступным для всех. Пространство продумали с учётом безопасности и комфорта: здесь уложили резиновое покрытие, поставили современные игровые комплексы, освещение, ограждение, скамейки и урны. Основание сделали надёжным — использовали песок и бетон, дополнительно подсыпали грунт.

По словам Игоря Феденкова, теперь дети смогут весело проводить время, а родители — спокойно гулять с малышами. Он надеется, что сквер станет любимым местом для семейных прогулок.

Благоустройство провели на средства, которые выделило министерство финансов Калужской области в рамках программы финансовой устойчивости муниципальных образований.