В Кировском округе появился новый сквер для детей
На улице Фаянсовой открылся сквер «Детская деревня» — именно о таком пространстве не раз просили жители района, рассказал глава администрации Кировского округа Игорь Феденков.
Сквер находится напротив Центра досуга «Гармония»: так он остаётся удобным и доступным для всех. Пространство продумали с учётом безопасности и комфорта: здесь уложили резиновое покрытие, поставили современные игровые комплексы, освещение, ограждение, скамейки и урны. Основание сделали надёжным — использовали песок и бетон, дополнительно подсыпали грунт.
По словам Игоря Феденкова, теперь дети смогут весело проводить время, а родители — спокойно гулять с малышами. Он надеется, что сквер станет любимым местом для семейных прогулок.
Благоустройство провели на средства, которые выделило министерство финансов Калужской области в рамках программы финансовой устойчивости муниципальных образований.
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