Главная Новости Благоустройство В Калуге пройдет субботник в Губернском парке
Благоустройство

В Калуге пройдет субботник в Губернском парке

Дмитрий Ивьев
16.04, 15:40
Масштабная уборка там запланирована в пятницу, 17 апреля, сообщили в областной Дирекции парков.

Сбор участников намечен на 12:00 возле Центрального входа.

- Для данной территории характерна излишняя влажность почвенного покрова, поэтому предусмотрительно подумайте о подходящей обуви, - пояснили в Дирекции парков. - Весь необходимый инвентарь предоставим на месте.

eyJpdiI6Ik5tM2ZJYkFDbG9wR25uV2R1dkh0b1E9PSIsInZhbHVlIjoiTnlsUkNCZVB3d2NENjlCRXJDaTIzTUltZzFHUGt5bjJXTlNSNE5hU0l5WHZEczBRbXZzY0V5Y2VPNWlTZ2xSb1Q4VWV2bU1Hb1NKZmlrS01GUUMzWW02Q3VpZmFTM2ZyKzZ0NG9HWUZUdHgvWlJwd3NWenV5emVlL0Q3V2p1TWlyZ0VDTGcrSk9yeGk3QmRhUCtkcHZ2RnlMWVdTanJ5NFIrMlBFYTFSRDFSdkJ0eVgxR2hnVUwyM1dpTzl2UUZDeUkxYXNCUER5bFBwWVFzdG94NzBEZkJuOUhBMzZBMUJFZjFKcTFZM2F5RzlLVzJ2RTd4RHplZ1V0dUFBdXVKblZHcjJ1UUdpNDNYU3RIUnI5S09ZK0NZODE3S1J4R29qVDd2MlU1ZEtCYUtxY2toUXk0enNWblRSZzExQmR0SDZvc2hGQ3V5UFdRTS85YzlKTGdxRXpUNnlMa1V3MUVlb3hNM1p2ZFZBVk9vWTJqZFhYOXBTREJTY01nUTR2WTlqakJLUTF6L3JFV0NXTE4xR0hhc3dtTjlONGVMVXVhSmd3MGdQa2tjcmpMTlBtNHI4V05Tdk8vR0g2U1pJR24zdiIsIm1hYyI6ImY3NDZiMjExOWM1NmQxMGVhNTM1MmMwYzMzNDk0Y2JhMzAyNzRjZDFkNWFlYjE2YWE2OWM4Y2E0YTQ2Mzc1NjMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkxBNTlyakdBemh4VnNuWHZZV0xuRHc9PSIsInZhbHVlIjoidmg4T3l3bzIrWEhSMHpwS01jam1tTWozR2dCSGNTYmVGTllSNnJWM29Rd2RYcVlrRnFKQ242eTdxb3hwc0IrNFllTG4yZEtuU2RBTWk3RU1Wc1VqZWE1ZUZYVDB3SkxUV0I0bGUvYjVzNStGWXRuQ1lIL2RqdGVFZjQyUlB5aDlnRzNBcDFWSEVRaGtUL0kwbzQxcTZWbzEzMnJvaXZvMFF4d3M3b0VaOWk0N1BIRk5CWG5NUHk0ZEVRbFZHeVNIQVV0dVhsZDNBMkQwL2hSUUtxSHlHRWNUSlJVVXdSSzZ0eEsxUUxFWGZWekNBeWxRc3lqMjJJTDNIWTdhR0luUFBvZTJFTlBxeHlFaHRiZTBhZ1VCQUlxWFN2NFlMODFBMEl1akN6eHJ6WXlHK3JxZU8rTkVXYVQyeHg3TXI2a2ZQNmpPeE1Pc0NXRGVLQnlLSktDZzNMdmFIbGpOVkQ2OG9iL0lvWDNwMktaUC9mN1A2VGpvVGdPL3BqQzFBTTJ6VTl5ZmJMUndybnVJK053ZVJobytWZVl2a3dRcTBQWDZ3cS9NUWZGNmhQQkNEL2JzMzMvL2NmdjczRmlpSWdMNzBhYW05TUJRV0lOYXZSRDNNamRXMmxlZVVsamx1NEs5K3lrRDJuOThubVc0V0lwbGVON2RnV25VRmd1VDhFZkVpWWhkdUpvSGZyWFZaRTQxeHR4S2hObFF3MzNZTUttc3NqWllPc2MvOVhhZ3lsZENZc2hnc28wSyt3RXZYUkg0WWNJRW1NOWxqdUd0WFdWaXhyUlFKVG1BQ1l5WEFqOElsMnd5by9MUGRiTGhjcThlZkFOR1d6WDRHL2s0NlRGdSIsIm1hYyI6IjQwNDg4NjdjNmMyZDM1Y2Y0Y2Q2OWRhMDc0ODQ0NTY3NzA4ZjYyNWZhNGFjZjhmYjc5YmFmMmI4ZjZiNjYxZTQiLCJ0YWciOiIifQ==
