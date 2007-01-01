В Людиново готовят к ремонту площадь Победы

Дмитрий Ивьев
16.04, 12:10
Там стартовали подготовительные работы, рассказал 16 апреля министр строительства Калужской области Вячеслав Лежнин.

Подрядчикам предстоит заменить старые изношенные плиты, проложить новые пешеходные дорожки, установить современное освещение и высадить деревья и кустарники. При этом исторический облик площади планируют сохранить.

Проект «Площадь Победы. Связь времён» в прошлом году выиграл во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов. Его цель — сделать общественное пространство более удобным, современным и привлекательным для жителей и гостей города.

