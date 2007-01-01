Главная Новости Благоустройство В Жуковском округе начали капитальный ремонт детского сада
Благоустройство

В Жуковском округе начали капитальный ремонт детского сада

Дмитрий Ивьев
15.04, 10:32
Стартовали работы по обновлению детского сада «Красная Шапочка». Как сообщил 15 апреля глава района Анатолий Суярко, ремонт проходит в рамках национального проекта «Семья» и продлится около года.

Подрядная организация уже приступила к работе. В планах — обновить фасад здания, заменить инженерные сети и электропроводку, а также сделать новый ремонт внутри помещений: поменять отделку стен, потолков и полов.

В администрации округа заверили, что внимательно следят за тем, чтобы работы выполнялись качественно и в установленные сроки.

