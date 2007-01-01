Главная Новости Благоустройство В Калуге отказались благоустраивать заросший пустырь на Малинниках
В Калуге отказались благоустраивать заросший пустырь на Малинниках

Евгения Родионова
15.04, 13:17
В среду, 15 апреля, калужанка рассказала о проблеме с заросшим пустырём возле дома №70 на улице Луговой.

По её словам, это место сейчас в плохом состоянии.

— Хотим обратиться с просьбой помочь привести в порядок сквер на Малинниках, - пишет женщина. - Территория сильно заросла сорной растительностью и кустарником. Нет освещения и регулярной уборки, это способствует скоплению мусора и превращению сквера в место для несанкционированных свалок. Сквер стал местом сбора лиц, злоупотребляющих алкоголем, что создаёт угрозу безопасности и комфорту жителей, особенно в вечернее время. Дети из любопытства заходят на территорию, а это для них небезопасно.

— Эта территория не является сквером, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Благоустройство территории не планируется.

