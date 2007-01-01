В Малоярославце отремонтируют мемориал на площади Жукова
Памятник должны привести в порядок к 9 Мая, сообщил 13 апреля глава района Вячеслав Парфенов.
Ранее в соцсетях жаловались на плохое состояние мемориала.
По словам Парфенова, такие проблемы возникают едва ли не каждый год из-за нарушений технологий при изначальном строительстве.
Чиновник рассказал, что Малоярославец также рассчитывает получить федеральные деньги для реконструкции всей площади Жукова. Сейчас готовится заявка.
