Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
В Спас-Деменском районе дорогу обещают отсыпать до конца месяца
В Спас-Деменском районе дорогу обещают отсыпать до конца месяца

Евгения Родионова
14.04, 10:30
0 169
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили местные жители в социальных сетях.

— Просьба помочь с текущим ремонтом автодороги Любунь-Церковщина Спас-Деменского округа. - пишет один из местных жителей. - Администрация и подрядчик не уделяют времени контролю состояния местных дорог. Местами имеются разломанные трубы и требуется посыпка песчано-гравийной смесью.

— До конца апреля будет проведено обследование указанной дороги, - комментирует ситуацию Министерство транспорта Калужской области. - Дорогу будем поддерживать в рамках содержания. При дополнительном финансировании ремонт замены твердого покрытия будет запланирован на 2027 - 2028 годы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+