В Спас-Деменском районе дорогу обещают отсыпать до конца месяца

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили местные жители в социальных сетях.

— Просьба помочь с текущим ремонтом автодороги Любунь-Церковщина Спас-Деменского округа. - пишет один из местных жителей. - Администрация и подрядчик не уделяют времени контролю состояния местных дорог. Местами имеются разломанные трубы и требуется посыпка песчано-гравийной смесью.

— До конца апреля будет проведено обследование указанной дороги, - комментирует ситуацию Министерство транспорта Калужской области. - Дорогу будем поддерживать в рамках содержания. При дополнительном финансировании ремонт замены твердого покрытия будет запланирован на 2027 - 2028 годы.