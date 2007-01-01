За две недели калужане провели почти 600 субботников

В Калужской области активно идёт месячник благоустройства. С 30 марта жители региона уже организовали 595 субботников — об этом сообщил 13 апреля министр строительства области Вячеслав Лежнин.

В уборке территорий приняли участие более 6,5 тысячи человек. Вместе они ликвидировали 478 несанкционированных свалок — тех самых, которые портят вид дворов, лесов и обочин дорог.

Больше всего субботников прошло в Калуге — 146 мероприятий. На втором месте оказался Козельский район с 72 акциями, а замкнул тройку лидеров Мосальский округ, где жители провели 32 субботника.