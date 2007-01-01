В Медыни разбили дорогу из-за строительных работ

Об этом в понедельник, 13 апреля, написала жительница города Медынь в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, на улицах Рябиновой, Фиалковой и Сосновой разбили всю дорогу.

— Тонем в глине, - пишет женщина. - Ведутся строительные работы, разбили всю дорогу, она у нас одна, тротуаров нет. Ни пройти, ни проехать, ни в садик, ни в школу нет возможности, дети просто тонут в грязи. Администрация города не выделяет щебень на временную подсыпку ям и жижи из глины.

— Коллеги из администрации округа уточнили, что ещё не завершено строительство канализационной сети, - комментирует ситуацию Правительство Калужской области. - По завершении работ, ориентировочно летом, дороги будут отсыпаны.