В Калуге заработали первые фонтаны
В четверг, 9 апреля, их включили на площади Старый Торг перед зданием областной администрации.
Эти фонтаны традиционно начинают весной работу самыми первыми. И часто это происходит, когда на улице ещё идёт мокрый снег.
Остальные калужские фонтаны власти областной столицы обещают включить ближе к 1 мая. Сейчас идёт их подготовка.
