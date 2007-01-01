В Калуге рассказали, как благоустроят улицу Чичерина
В Калуге рассказали, как благоустроят улицу Чичерина

Дмитрий Ивьев
10.04, 09:15
О ходе работ в пятницу, 10 апреля, сообщил глава города Дмитрий Денисов.

Ранее на Чичерина уже заменили инженерные сети.

Сейчас подрядчик срезает сухие и больные деревья, проводится санитарная обрезка.

В планах на 2026 год обновление дороги и тротуара, замена плитки, освещения, высадка сирени, жасмина, спиреи, создание ухоженных газонов.

- Появятся лавочки, урны, вазоны, - рассказал Денисов. - Бульвар станет светлее, уютнее и удобнее для прогулок в любое время дня.

Также отремонтируют 13 домов, девять из которых – по программе капремонта.

