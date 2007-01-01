В Калуге перенесли субботники

В связи с погодными условиями, запланированные на 10 апреля субботники переносятся, сообщили в «Дирекции парков».

Уборки в парке усадьбы Яновских и в овраге «Можайка» теперь собираются провести 24 апреля в 12:00.

А вот субботник на территории Комсомольской рощи пройдет по плану - 11 апреля в 10:00. Участники соберутся в районе дома №12 на улице Социалистической.