На Телевизионной поправят проблемную решётку
В четверг, 9 апреля, калужанка рассказала о проблемном участке дороги на улице Телевизионной в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, она уже обращалась с просьбой обратить внимание на проблему.
— На фото улица Телевизионная, - пишет женщина. - Уже писала много раз, улица якобы была сделана. Вот как сделали.
— Решётку на Телевизионной поправим в текущем сезоне, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.
