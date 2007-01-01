В сквере на улице Маяковского обнаружили повреждения
В среду, 8 апреля, калужанка сообщила о повреждениях в сквере Солнечный по улице Маяковского в социальных сетях.
По её словам, их обнаружили после того, как стаял снег.
— На фото сквер Солнечный по адресу Маяковского, 66, - пишет женщина. - Большая просьба восстановить.
— В течение месяца постараемся провести ремонт, -прокомментировали ситуацию в Управлении городского хозяйства города Калуги.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь