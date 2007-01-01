В сквере на улице Маяковского обнаружили повреждения

В среду, 8 апреля, калужанка сообщила о повреждениях в сквере Солнечный по улице Маяковского в социальных сетях.

По её словам, их обнаружили после того, как стаял снег.

— На фото сквер Солнечный по адресу Маяковского, 66, - пишет женщина. - Большая просьба восстановить.

— В течение месяца постараемся провести ремонт, -прокомментировали ситуацию в Управлении городского хозяйства города Калуги.