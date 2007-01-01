Улицы Калуги моют шампунем

Нынешней весной для уборки впервые применяется специальное средство, сообщил 8 апреля глава города Дмитрий Денисов.

- Многие уже заметили: этой весной в городе чище и меньше пыли. Это результат уменьшения использования пескосоляной смеси и нового подхода к уборке, - заявил чиновник. - Центральные улицы, где зимой применялись реагенты, теперь отмываем по новой технологии: работает тандем из двух машин – первая наносит шампунь, вторая смывает его водой вместе с грязью.

По такой же схеме начали очищать тротуары.