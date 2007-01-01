Главная Новости Благоустройство В деревне Хохловка провалилась дорога
В деревне Хохловка провалилась дорога

Евгения Родионова
08.04, 11:37
В среду, 8 апреля, житель деревни Хохловка Перемышьского района сообщил о проблеме с дорогой в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, земля на участке дороги от дома №130 до дома №139 практически разверзлась.

— В прошлом году обращался в администрацию Перемышльского района, обещали грейдирование и подсыпку щебня, но видимо забыли про свое обещание, - пишет мужчина. - Канава вдоль дороги не чищена и заросла, в связи с чем нет оттока грунтовых вод, поэтому дорога и провалилась.

— В прошлом году дорогу не грейдировали, так как решили в текущем году провести её ремонт с обустройством асфальтового покрытия, - комментирует ситуацию администрация Перемышльского района. - Начало работ запланировано на июнь.

