В Калуге улицу Театральную выставят на голосование по благоустройству

Центр города могут привести в порядок по федеральной программе.

Через две недели начнётся голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Калужане смогут выбрать, что благоустроить в 2027 году.

Основным кандидатом видится участок улицы Театральной – от драмтеатра до аптеки на стрелке.

Однако в списке претендентов будут и другие места. Среди них Алешкин пруд в Верховой, территории возле домов на улицах Жукова, Луговой, Гвардейской и других.