В Калуге начали ремонтировать «шарик»
Работы ведутся на постаменте памятника 600-летию города.
Как мы уже рассказывали, там отвалилась часть плитки.
- Этот объект находится на гарантии после проведённой реставрации, - комментировали ранее ситуацию в городской администрации. - Подрядчику уже указали на выявленные повреждения. До 10 апреля он проведёт восстановительные работы.
Реставрация памятника завершилась в августе 2021 года.
