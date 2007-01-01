В Калуге во время субботника собрали 60 кубометров мусора

В конце прошлой недели в Калуге состоялся очередной массовый субботник. В уборке улиц приняли участие около 300 сотрудников городской администрации и подведомственных организаций.

Работы велись на десяти улицах, в том числе на Моторной, Хрустальной и Платова. В результате участникам удалось собрать порядка 60 кубометров мусора.

На еженедельной планерке первый заместитель главы города Василий Полежаев сообщил, что эту работу продолжат. Он также пригласил калужан присоединиться к Всероссийскому субботнику, который пройдёт 25 апреля.