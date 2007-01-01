Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калуге уточнили список улиц, где высадят новые деревья
Благоустройство

В Калуге уточнили список улиц, где высадят новые деревья

Дмитрий Ивьев
07.04, 14:45
0 410
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Глава города Дмитрий Денисов во вторник, 7 апреля, рассказал о предстоящих в теплое время года работах.

- Сейчас коллеги проводят детальную инвентаризацию зелёных насаждений и подбор территорий, - заявил чиновник. - В приоритете – участки, где можно провести полноценное обновление зелёной зоны.

В список на озеленении попали: улицы Баррикад, Максима Горького, Пролетарская, Платова, Московская, Социалистическая, бульвар имени Платова, а также сквер Ветеранов.

Кроме того, оценивается ситуация на Билибина и Циолковского.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
5 оценили
0%
20%
20%
0%
0%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+