В Калуге уточнили список улиц, где высадят новые деревья

Глава города Дмитрий Денисов во вторник, 7 апреля, рассказал о предстоящих в теплое время года работах.

- Сейчас коллеги проводят детальную инвентаризацию зелёных насаждений и подбор территорий, - заявил чиновник. - В приоритете – участки, где можно провести полноценное обновление зелёной зоны.

В список на озеленении попали: улицы Баррикад, Максима Горького, Пролетарская, Платова, Московская, Социалистическая, бульвар имени Платова, а также сквер Ветеранов.

Кроме того, оценивается ситуация на Билибина и Циолковского.