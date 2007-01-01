В Калуге уточнили список улиц, где высадят новые деревья
Глава города Дмитрий Денисов во вторник, 7 апреля, рассказал о предстоящих в теплое время года работах.
- Сейчас коллеги проводят детальную инвентаризацию зелёных насаждений и подбор территорий, - заявил чиновник. - В приоритете – участки, где можно провести полноценное обновление зелёной зоны.
В список на озеленении попали: улицы Баррикад, Максима Горького, Пролетарская, Платова, Московская, Социалистическая, бульвар имени Платова, а также сквер Ветеранов.
Кроме того, оценивается ситуация на Билибина и Циолковского.
