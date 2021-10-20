Главная Новости Благоустройство В Калуге собираются снести бани рядом с Сероводородными озерами
Благоустройство

В Калуге собираются снести бани рядом с Сероводородными озерами

Дмитрий Ивьев
07.04, 10:54
Городская администрация 6 апреля объявила о поиске владельцев земельных участков, на которых стоит около 30 деревянных построек.

Документы хозяев просят предоставить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Если владельцы не предоставят необходимые бумаги, бани могут признать самовольными постройками и снести на основании постановления Городской Управы города Калуги от 20.10.2021 № 371-п.

eyJpdiI6Im0vL2RDcTM4anQ3SnlaVG5CWXRUN0E9PSIsInZhbHVlIjoiblpLdDZFUnZXOXNkLzVMYldQWmJTbk85U3Q5aGIvRmVZanl0ZmpTQXdjNFh1YWhVRFRIZjRaSzNxWWhsTmVka2huM1dRYjdUUjJLL2FUV3BaSEI0YjFhWno5c1pBbW56NDgvR3ljNUlBR2FCMHhMTFdiOVB3cUJOK016SlAwYkZ2NVpKNFY3bysvcUdHa296ZVZzZW1WZi9tUit5czZVZ2ZmUDU5UkxDMUhyMk5TdXV1WlRCeTNzUjFhVWc1RDhBU1hEbUd2SUYyWmJhOVVSNnltdDI2Z0VyaEowejJHMHZNM3hTelFOU0l0d1N0QVpQelZuYnRvR3JxdENXUzBxWTgzeTkrR0srNGYvZGxFKzdFdjZmVnZxbktUYUZ3Vi8rYjJPa1RnZXVHSVcwTnVFNWN3UUd3QWF5Z29zYzdpeHl2U2prbGUxMk9jR01kUUJaQUtqbGVTcHZuby9qRGFRbUVBNEQ3UENTSmxjL3BTcjZzYzFjWVlldVBrOGdTMnpjYUpqN3ExT0g2UVBLa2ZCaFJrTzdJcXI0SjliT2dXOXRsdHFwYmdDb3IrV09TT3NtSXEvUkhFaTllbjJRZFZYcSIsIm1hYyI6ImM5NzYyZjU0MzMyMjIxZmJjY2Q3MDJlM2MzOGI3Mjg4ZjlkNTU5Y2YxZDZmMmU0NGY3MWJhOWEzN2UzNmYyZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InV2VTE5MGtZQ2VNWHVSdVc4WmxTRUE9PSIsInZhbHVlIjoieDl3MEZoMjNhWDIwUkpweGJIUzZxVTBNMUFrRERjbGJoRlFkbndzeTdnOGE5em0yVXdsNW1ObEVVU1JhMmNHYXZqSU94YW1udzBDanVQR05LZTdFQWRLYUI5SlVZUS92VFZPZEpoMytoUHN2c2ZFT3Bvem1LdHFpZ1hSY1ptV1A5eXNXczVWZCt2WFIwL1JmNkIwYXRyNitFREJYUisyWUNrNlh6MHhCTFcveTQyK1JtNm8zYldKZXpJMWhOTEFLTFlqMEI3Wk1DY2toVXlPSFBOSWpKZXNNVDBUVVpBS3dRZlN5bmpPcWNDNWhSWjNjL2ZVaFRUY01NUXpqczc4bGZ3WmRBRlRXYkRIYVNMb3ZuRTZiSXNsdmpSdzVMeElpUExGRm9naGs1Z3pBSTVwY1VKc0k2VXg1Z2UxZVVhcFNybEY1S1phT0lXVGRCTFRWbzZhaEYwRGhuUGRUOEo0Q1g3eXYvZEZTQk4yWEJQNmRKNFpTVCsxdjlqWHo4cmRmV0d3c1pLekdwWkpUd3BqN2RXcXBHSEVtdG52bmZKUVdDMnhzaXBDQkREdXpBcUFJYTBEejl0QjJQV0EwRklSZU1DQ3RPdlFGbkd6UjBxNlp1UGxYMitieklJWEtVb2o2eW1jKzkzWHNwZmlyMHk4cHpNSDdFcVdmOW5ldWpKcjNsano0S2xzUGI4ekVBTThoVlZtVUZJZ0lqd0o0TFJPUmRUbTZrSFJMRHEyZVNtNVU4RnhJbklUWVlCdXRkU0w0Vkk0SWNQTGxJTUsrbGcvVFhma2NCYVJpWVV5TU5iVzYxNVo3bG91bjVJSDgwa2hzY1pGU0UrZ2dVZkIyQzNvcSIsIm1hYyI6ImY0YTBkOGIwNjEyMWNlYWU2YWRkNWVhZDljY2Y4YThkMzE1NWMxNTFiNzczZjRhNmZkNzYxMzE5NGQ4ZDFlNjMiLCJ0YWciOiIifQ==
