В Калуге собираются снести бани рядом с Сероводородными озерами

Городская администрация 6 апреля объявила о поиске владельцев земельных участков, на которых стоит около 30 деревянных построек.

Документы хозяев просят предоставить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Если владельцы не предоставят необходимые бумаги, бани могут признать самовольными постройками и снести на основании постановления Городской Управы города Калуги от 20.10.2021 № 371-п.