Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Коммунальщики Калуги вывезли 60 КАМАЗов мусора за неделю
Благоустройство

Коммунальщики Калуги вывезли 60 КАМАЗов мусора за неделю

С 30 марта по 3 апреля городское хозяйство Калуги активно боролось с несанкционированными свалками.
Ольга Володина
06.04, 17:23
0 185
Фото: Городское хозяйство Калуги.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Специалисты очистили 165 контейнерных площадок.

- Обратите внимание, рядом с полупустыми баками старые покрышки, мешки с листвой и строительный мусор. Кто-то не поленился донести пакет до площадки, но так и не смог сделать последние 2 шага - бросил у контейнера. Мы регулярно выезжаем на контейнерные площадки, чтобы навести порядок, - сообщают коммунальщики.

Всего вывезли 1203 кубометра отходов — это больше 60 КАМАЗов. С начала года очистили уже 1454 площадки.

- Калужане, призываем вас относиться бережно к нашему с вами городу. Ведь чистота начинается с каждого из нас, - обращаются к горожанам сотрудники горхоза.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
уборка мусора мусор вывоз мусора
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
eyJpdiI6IjZXTFBuRGhHTVp0QUhzS1kvZVVkOEE9PSIsInZhbHVlIjoiSExrbnFjaE5uZGRkcE4yMW5aZFhLbXI5RGFRS2RBNHJMU2NrUUhncXUzOXpURmlVQWlHUjZ2Umh3ZTNmMXRXMWk1UVM5OTlTb1lST0lpNjc0Q1NLY3dibUtOVVBhc1poc3hQRVVMd3ZSSzI5d2N0R2t5NzhUbmV5cGZ4LzhBN3Y2QkYwUGhWVXRWbTBLek1SKzlKRWo4QXpnblJyMjZjdUVESVIrUUxYWnZUaWZzR1M4SHVlc3plTG4yUjhtMGRQbUJWLzVwRWdLVDNBVDdlTGxwMmYxVzdrQnV3cklYNWR3V1dMTHFTcVZVa29GWG5ia0psYStvT25XODRVOUh4OGVYSkN0YTdlb2Q2YVJKWDhBTnZCazgxaGNsbmhvN3NsUm1ET3R0Wit1N2NIZnF0ZDVjMjZpeDUzcmYxRjJGZ3lFVTd4OFgxMXR0ZUpnY3RBWGhnK3o1Z2FabnZBcHZENld4TWhKcjJGSDIxajdiem9NRFNZR28xOUR6TDJucVRhWVhTZWsrREFjTGh5cGN2bG5HVXdCTHdBQi9tK0dOVTVBblFIRERyU0hMZGVTWTRBSjF4akZSckNaaHJrWHRNQUNnZlQrL3BUWGNwbWw0TmhxSEo2Q0M0djF4UVpHV3VKYkVBOG9NM3BiUXQ4MUtyNnUybVpzZERMOVBXeWlISjcxVTg3VUZUQWw3OEJRZ1k3ZUd3NEpoNTVrV00rZnZBM2F4RE5zaFBjK3l5QVh3L3l6T1JFc0U3SmpXRXJvekgxejFZMlQ0Y0wrUHBzQ0JMUUZwL2dlR0taVE5MVS9LODVxTWNoblNTcE5DN1hnbGY1WUNiT1JCdGpMTzJ0aHNCOSIsIm1hYyI6ImYyNWRmNmRkMTY0YjYwZWJjYWU4ODY1ZTA1ZDE2YjY4NmUyY2M0YTJiMmE3OTY1ZjBlN2JhZTk3ZDRiMmI5MGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+