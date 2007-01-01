Коммунальщики Калуги вывезли 60 КАМАЗов мусора за неделю

С 30 марта по 3 апреля городское хозяйство Калуги активно боролось с несанкционированными свалками.

Специалисты очистили 165 контейнерных площадок.

- Обратите внимание, рядом с полупустыми баками старые покрышки, мешки с листвой и строительный мусор. Кто-то не поленился донести пакет до площадки, но так и не смог сделать последние 2 шага - бросил у контейнера. Мы регулярно выезжаем на контейнерные площадки, чтобы навести порядок, - сообщают коммунальщики.

Всего вывезли 1203 кубометра отходов — это больше 60 КАМАЗов. С начала года очистили уже 1454 площадки.

- Калужане, призываем вас относиться бережно к нашему с вами городу. Ведь чистота начинается с каждого из нас, - обращаются к горожанам сотрудники горхоза.