Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калужской области провели 111 субботников за первую неделю месячника благоустройства
Благоустройство

В Калужской области провели 111 субботников за первую неделю месячника благоустройства

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин 6 апреля рассказал, как стартовал месячник по благоустройству.
Ольга Володина
06.04, 10:48
0 353
Фото: Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

По его словам, к работам подключились 26 муниципальных округов региона.

Начиная с 30 марта жители и организации провели 111 субботников. Самыми активными оказались три территории: Калуга — 32 уборки, Козельский округ — 31, Людиновский округ — 14. Всего на уборку улиц и дворов вышли больше полутора тысяч человек.

- Работы ведутся как силами специализированных организаций, так и с привлечением трудовых коллективов и жителей. За отчётный период в муниципалитетах ликвидировано 105 стихийных свалок, параллельно начато озеленение территорий, - сообщил министр.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
субботник благосутсройство вячеслав лежнин
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
0%
0%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjhSditKZm1NQ0VYdS9jTTRaVzFtM0E9PSIsInZhbHVlIjoiN0FIaW1RVWFOM2ZPUTZvVHphZFg4OW1wVjRFN01Ja0lHZmlIM3NNTHNsTDQzc0pnZk9hZXIrY3FlQXBKMkU5WWhmbFQ1SWN6S3B0RjJFTjNXcWlxcDUwZ2J4Y0MybTBXWFJTVnpqVS91RFpMa1ZwOTU5SFNGb1NYdHlReUlTeFYxSE1Gc284UzkxSkR4bCtNanV0Wmw1OU5IbFFHeWpnWFNtUnR3V3hoMnFmUHdwZm02V3I1YUxjZXBYeWpybkVFOXRsNExmMXVUN3JGcWptVzd3ZzFYY0lJWnJuTjFVSGZuSTdwVVdMdDBDSUZISGdJUWpyaU5mQllQeTVVbVMwdFo2NU95M1h6cW44UkRSV094TEVxa3EySHJjenFvRjI2NVE0YXNqMTRVL3d5UXBaM3ZsczU1Qnh5eDNXbnJZY1hWcktwcDFJMXdPa3dQSC9tK0p4RzdObEJVRXZIc05FV1NXZlc5d1Byc2JpK3FldFZpQktJSWxXK2ljNUNkTFVKZzhNMEVOeXZpc1lGSDFGNEdudnVvZzBVdDVOZGladWc1aDRlUy9SOENZajRoVmFKWVNmbEsxYVV5UHNjMzdsbyIsIm1hYyI6IjVhNzZmMDkzNGRlZWQyZjllNzkyMDljMjAxNzllZTcwYzlkMzM3NDEwOTI4M2RhNzNjOGJlOTgwOTY1ZTEyZWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjN4eUFGR1U1ZkxydmZ6UnYvcWQ1Umc9PSIsInZhbHVlIjoiSjBuWm5rL2xkalFYbWZGU0VwOUp6dTVNZkUwNE4zRGNwYVM0L3BzMWYzRUZZZ1dXOHB3U2IyUE9BeTQzcE1oU0NNeUhiZmhIT0U5NlRaMWJ4ejdOYUhvU3JFOWVCQmpuTDREQ3NwTWZ4YldMVDN0SGZoUC85b29WUm83ZnV2UGszOGVrT01UNlhNb2tUVkJrUVRSM0NzK3FqeWVtbGVRdmF0TlJuSGc2b2dGTGFva1NYR1NtTkI4Rmk3dXRrNGNteEsybWF5UzJ1YXNhUGtDLzJKSDQrUExGaHNJTjM4TlA2RUR5ZzRRUEQ4YnYzRGxSSHEzbVRJSDBSa01ONjY5UDN4UHpjUUs0VUY3VWtsR0dlT1pMMHFMVVRpY3RjSHd4eHd2L2tzRndNQ1k3QlBVVkxlblIvdTJWb0ZFY1c3NDdlRmh6QWU5TWFFY1ZNVHMrNmQ4ODQ2aUJaUFhXd1ZWUGo1NU1pcEhpZHNmanM1UkxQRGRpWHBzSmhTZjJPRHNPbCtDbDlBaEo3ZE9QUUxPekFHWWxROElWNEtwNXJlV2JqaWgxMENTMHNrQUNhMEUzZG9LWG1QLzZqdU1EelBOQTdzWjJFYlgzcHQvMFlBalJzMThRWFdPSnhsMlJDNFVGOW12RU5kMDdDdUJzQlpMUHJCMUkxVmNEeFhxRFdaN1Axcnc0cVVLek16WjU2TndFQUp2dE04RnM3QUQ0WVNZd1dJM2cyQ0hsc3N0QjFJOFd1UmZnTzhYampCYW5Vc05mRVRxTGtnWFJZcE1nMnNDL0ZvNDRYY2VzSG5CUGRUVFVyV0FOZG4rbFl2SEt6TWJ3NDQ5SHRGVVJIWUxDZ21lQSIsIm1hYyI6IjZhY2ExY2MyYTg1ZDJhNmZkNTMwNGIwYTNkMjM5ZGI0M2FiYmZlNmRlY2JjZDA1Y2I5NjA0MWQxYTYwZDE1ZGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+