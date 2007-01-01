В Калужской области провели 111 субботников за первую неделю месячника благоустройства

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин 6 апреля рассказал, как стартовал месячник по благоустройству.

По его словам, к работам подключились 26 муниципальных округов региона.

Начиная с 30 марта жители и организации провели 111 субботников. Самыми активными оказались три территории: Калуга — 32 уборки, Козельский округ — 31, Людиновский округ — 14. Всего на уборку улиц и дворов вышли больше полутора тысяч человек.

- Работы ведутся как силами специализированных организаций, так и с привлечением трудовых коллективов и жителей. За отчётный период в муниципалитетах ликвидировано 105 стихийных свалок, параллельно начато озеленение территорий, - сообщил министр.