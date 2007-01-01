Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Дорога в деревню Рождествено разваливается из‑за ежегодного грейдирования

Евгения Родионова
31.03, 17:00
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 30 марта, в нашу редакцию обратилась жительница Калужской области. Она рассказала о проблеме с грунтовой дорогой от воинской части до улицы Рождественские пруды.

По её словам, дорогу грейдируют ежегодно из-за чего ухудшается её состояние, она становится ниже уровня земли.

— Весь щебень и асфальтную крошку, которую жители улицы рождественские пруды приобретали за своё счёт, вы сдираете грейдером и выкидываете в лес! - рассказывает нам местная жительница. - Просим в очередной раз нормально отсыпать нам дорогу. Мы просим уже не первый год.

Мы направили запрос в Управление городского хозяйства. Ждём ответ.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
4 оценили
75%
0%
0%
0%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+