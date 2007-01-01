Дорога в деревню Рождествено разваливается из‑за ежегодного грейдирования

В понедельник, 30 марта, в нашу редакцию обратилась жительница Калужской области. Она рассказала о проблеме с грунтовой дорогой от воинской части до улицы Рождественские пруды.

По её словам, дорогу грейдируют ежегодно из-за чего ухудшается её состояние, она становится ниже уровня земли.

— Весь щебень и асфальтную крошку, которую жители улицы рождественские пруды приобретали за своё счёт, вы сдираете грейдером и выкидываете в лес! - рассказывает нам местная жительница. - Просим в очередной раз нормально отсыпать нам дорогу. Мы просим уже не первый год.

Мы направили запрос в Управление городского хозяйства. Ждём ответ.