В Калуге на Тульском переулке уберут яму на тротуаре

Во вторник, 31 марта, калужанка написала о яме на тротуаре в комментарии в социальной сети «ВКонтакте».

— Тульский переулок дом №16, корпус 2, на дороге яма, - написала женщина. - Когда уберут?

— Осенью прошлого года в районе Тульского переулка, где находится общежитие Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства, велось восстановление подачи воды в здание общежития, - комментирует ситуацию Министерство образования и науки Калужской области. - К сожалению, пострадал участок тротуара, который был задействован в ремонте. Сотрудники колледжа постараются привести его в порядок в течение месяца.