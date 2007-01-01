Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калуге на Тульском переулке уберут яму на тротуаре
Благоустройство

В Калуге на Тульском переулке уберут яму на тротуаре

Евгения Родионова
31.03, 16:33
1 167
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 31 марта, калужанка написала о яме на тротуаре в комментарии в социальной сети «ВКонтакте».

— Тульский переулок дом №16, корпус 2, на дороге яма, - написала женщина. - Когда уберут?

— Осенью прошлого года в районе Тульского переулка, где находится общежитие Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства, велось восстановление подачи воды в здание общежития, - комментирует ситуацию Министерство образования и науки Калужской области. - К сожалению, пострадал участок тротуара, который был задействован в ремонте. Сотрудники колледжа постараются привести его в порядок в течение месяца.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+