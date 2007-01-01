В Канищево из-за отсутствия ремонта на дороге образовалось «болото»

В понедельник, 30 марта, жительница деревни Канищево рассказала о проблеме с ремонтом дороги на улице Писарева в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, жители деревни Канищево уже много лет безуспешно просят власти отремонтировать дорогу.

— Мы здесь живём как в болоте, со всех сторон отрезанные от важных инфраструктур! - пишет женщина. - Скорые восхищаются нашей силой духа! Коммунальщики о нас напрочь забыли! Дорога напрочь убита! Мы же в цивилизованном мире живём! Так как мы живем уже просто невозможно держаться!

— Периодически у нас что-то копают, потом закапывают, затем снова копают, - добавляет местная жительница. - Соответственно, то, что должно называться дорогой у нас нет. Неделю-полторы недели назад газовики вели раскопки и подключали к газу СНТ. Образовались после этих работ траншеи. Ни пройти, ни проехать. Наши машины скоро превратятся в груду металла. Проваливаемся в ямы и друг друга вытаскиваем.

— Строительство дороги в деревне Канищево на улице Писарева в этом году не планируется, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Понимая важность вопроса, будем искать такую возможность в последующие годы. После просыхания грунта планируем провести грейдирование и при наличии инертного материала подсыпем улицу.