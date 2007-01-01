В Калуге вложат 400 миллионов в развитие двух улиц
На Баумана и Георгиевской собираются создать точки притяжения для туристов
Как сообщили в понедельник, 30 марта, на заседании правительства Калужской области, объекты культурного наследия на этих улицах объединят в единую туристическую концепцию.
Планируется создать 40 гостиничных номеров, ресторан, кофейню, интерактивный музей, сувенирный магазин.
Инвестиции в рамках этого проекта оценивают в 400 миллионов рублей.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь