В Калуге планируют установить новое колесо обозрения
В понедельник, 30 марта, на заседании правительства региона обсуждали развитие туризма.
Один из проектов, который запланирован в Калуге, предполагает создание зоны отдыха «Можайский овраг». Там должны появиться кафе, отель, оздоровительный комплекс. Рассматривается также возможность установки колеса обозрения.
Объём инвестиций в рамках проекта оценивают в миллиард рублей.
