В Калуге планируют установить новое колесо обозрения

В понедельник, 30 марта, на заседании правительства региона обсуждали развитие туризма.

Один из проектов, который запланирован в Калуге, предполагает создание зоны отдыха «Можайский овраг». Там должны появиться кафе, отель, оздоровительный комплекс. Рассматривается также возможность установки колеса обозрения.

Объём инвестиций в рамках проекта оценивают в миллиард рублей.