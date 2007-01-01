В Калужской области начался сезон субботников
Губернатор Владислав Шапша подписал распоряжение о проведении с 30 марта месячника благоустройства.
А 25 апреля наш регион присоединится к Всероссийскому субботнику.
- Быстро сошел снег, все мы видим, как много мусора на улицах населенных пунктов после зимы. Надо очень быстро наводить порядок, - заявил Шапша.
