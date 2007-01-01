Главная Новости Благоустройство Сотрудники калужского горхоза открыли сезон субботников
Сотрудники калужского горхоза открыли сезон субботников

В Калуге стартовал месячник благоустройства.
Ольга Володина
29.03, 12:31
Фото/видео: городское хозяйство города Калуги.
Одними из первых на субботник вышли сотрудники Управления городского хозяйства. Они выбрали улицу Огарева. Вооружившись перчатками и мешками для мусора, прошли её от начала до конца. Собрали всё, что накопилось за зиму.

- Чистота — это важно. Не только для красоты, но и для настроения. И мы убеждены: хороший пример заразителен. Если каждый внесет свой небольшой вклад, наш город станет по-настоящему уютным, — отмечают сотрудники городского хозяйства Калуги.

Месячник благоустройства продлится с 27 марта по 5 мая.

Новости по тегу
субботник благоустроство городское хозяйство
eyJpdiI6InZyRGdYZks3bzFna1NSMjlTWUxrdlE9PSIsInZhbHVlIjoiUDAwSFg0bVZ0NWhqVVVGcGJEcWtvYy95c3VoMjhOc3ZiSXU4OTMydFpYZnE0VEFLSGlkbncwb3puQk9KeFBYWnBBWXpYQU8zSzB0ZWVQOVlGMysrM2dCWFJVU29UUkUxTU1ndXVGSis0UDhGMmRnakdtUm01TmxHUVBFcEFMZzY4QkVuL2NRZG9jbHFMUWcvVzVud3ArbEZ4RUs4R0hvMmFBbFBMbHllYUpIMWlJOUt2RHYyOCtsNmNzVThaei9McVVCZk9lNU1iU2oxLzBZM3Rja01yV25GanZYVzcxUW0xOW5GSWJaRXRXcnZmYjFlN1pvQjNsWnRMMWZ1UUV4eUNWU0pzcnhIWElmV2d1Tm9TeTVCNElRV2NJNm8vaHBZMEk5ZGNQWXNjOEZFRjdmVFJXRnlVbXU4YnJOQ0FHY2x5YWM3aFVFb29NaHpxT0tCTml0SzZuM1pVejQ3YmpqdGxaQmd1L1R5OGttVW80bXlXT2lBL3p5d3RZNzJoaUVqYitTeDVha2ZJQ1lpbTRBRTQyOWdVYzVhZW9mZUFnUytHYnFKcDU1aVFPYVpyOGF2R2hBRGtmeHZKcVpST2tqYiIsIm1hYyI6ImUwMTU1MjI1OWZlOTQwNjBkYmJkZWMwOTQyMTcyOTMyMjE2ZGUyMGFkMWFiNzU0MWI5NGQ1NDI2NzU0OTFhZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InY1N0dlbHFUS1FJZmxZeWo0b0xuUGc9PSIsInZhbHVlIjoia2g0cVdxU1VYY3NaSFZKQjhKTGVKak9EemFrWk1RSWZicGNnNjMvODFHS2VLaERSQklOL1NablRaeDR4N0FHNTJEVU9zYUVUOGZMRnlzZGxXeTJibEdEWTFCSFZOamVaOTZsWXZicmtXMGFaWWZsMUpHeVlDbjBmamkwQnN5T1ArWDduQTlERXhacVAzQzR0dGFVUzdMRm85dS85MzlNWHdxcFVMQTZsZmMrRXRoem13N1ZYSVlPc3dCd0tvTjV2bWtBd2ZYOEVLcnlTRG5sZ01XL3lwTENQWXlRMmJrN2pTdllWWHI4OGQyTlkxa3pnRnlqOTJCRTRtYkVuU1F2ZDQzOFZQWW1aWTAvREE1L1ZrRTNiL0Ywb2NaalFSNk1BeDkyY3RRQXpDS01jekRNd3lqVXVERnZGbkdmVUZOMUtpVFByTU9idk9LL2NLSHBQUVFHYWxxZWtaeTdkY09PVVBZeXNDOVd4Q01UdFRpUThMWE1qZndqNUlpUHF2eDFCS3ZraUozeitJcG1oMXhEVWJIZlJXeUJlY2hoRnlZTFJNdHRzWmpEUU5VY3UyYmNhTy9qUmF0Ym8yK0YyalJjYXY5MVVpWldRek5WQTRSRjNjQ1ZvcVg1dnRvOTQzelFOcjZzMitJOEkxOU9HOC92T0FiUnpkb05wbnVHazFWdmxHUjdQaUFQS1JBN2ZkTFNzODVTQ1RLNmp4TG1uRVNWMzFwY0Jxbmc3ZloyM0lhY21Ld09FOGkvbWIreWd3SEpBanRCUWJ1SHdSeG1CZVVMUmtFWi9BQmthMWFwTGpHdXl4WVhzdWxKalV2NXdVSERqRU1zSHNQTDcvQUZrTXN6ZSIsIm1hYyI6IjViYmM4ZGQyNzBmYWE0Y2VmMWQ2ZTczODBmYmYyODI5ZmI1ZTUyM2NjMjY3NmUyN2JiYTVhMjNmY2E4ZDkyNDIiLCJ0YWciOiIifQ==
