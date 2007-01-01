Сотрудники калужского горхоза открыли сезон субботников

В Калуге стартовал месячник благоустройства.

Одними из первых на субботник вышли сотрудники Управления городского хозяйства. Они выбрали улицу Огарева. Вооружившись перчатками и мешками для мусора, прошли её от начала до конца. Собрали всё, что накопилось за зиму.

- Чистота — это важно. Не только для красоты, но и для настроения. И мы убеждены: хороший пример заразителен. Если каждый внесет свой небольшой вклад, наш город станет по-настоящему уютным, — отмечают сотрудники городского хозяйства Калуги.

Месячник благоустройства продлится с 27 марта по 5 мая.