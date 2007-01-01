Жители деревни Константиновка 7 лет пытаются ходить по разбитой дороге
Жители деревни Константиновка 7 лет пытаются ходить по разбитой дороге

Евгения Родионова
27.03, 16:00
В пятницу, 27 марта, жительница деревни Константиновка Перемышльского района Калужской области рассказала о проблеме с дорогой в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, семь лет проводят только частичное грейдирование и подсыпку. Вот на этом участке не было подсыпки ни разу.

— Мы уже семь лет бьемся с дорогой в деревне, - пишет женщина. - Сколько уже можно издеваться? Выделите, пожалуйста, три машины с щебнем или хотя-бы с бутом, мы не просим асфальта. Мы уже не знаем куда обратиться, наверное к Бастрыкину надо уже обратится. Каждую весну и осень такая беда. Нет уже сил никаких. Даже трактор застрял!

— При наступлении благоприятных погодных условий, после подсыхания грунта, планируем выровнять дорогу, - комментирует ситуацию администрация Перемышльского района. - Выполним частичную подсыпку щебнем проблемных участков, включая указанное место.

Новости по тегу
благоустройство
