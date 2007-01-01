В Калуге на улице Чичерина образовались ямы
В пятницу, 27 марта, калужанка рассказала о ямах на улице Чичерина.
По её словам, вся улица в ямах.
— Возьмите под контроль ямы по Калуге, - пишет женщина. - Но это же беда какая-то. Объехать невозможно. На перекрёстке перед домом №11 вот такая глубокая и широкая. Пусть создаются комиссии и обследуют улицы.
— В этом году планируем комплексный ремонт улицы Чичерина, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.
